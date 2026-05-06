Romelu Lukaku non farà più parte del progetto tecnico di Antonio Conte. Secondo fonti di Mediaset, il giocatore belga non dovrebbe scendere in campo nelle ultime partite della stagione. Il motivo principale sembra essere il rapporto teso tra l’attaccante e l’allenatore, che avrebbe portato alla decisione di escluderlo dalla rosa nelle occasioni finali. La situazione riguarda quindi la fine del percorso dell’attaccante con questa squadra.

Romelu Lukaku non rientra più nei piani di Antonio Conte. Secondo quanto rivela Mediaset, l’attaccante belga difficilmente scenderà in campo nel finale di stagione: il tecnico è deluso dal suo comportamento e il rapporto è compromesso. Lukaku: Conte lo scarica, il Napoli lo cede. La presenza di Big Rom a Napoli si trasforma in una questione di pura gestione contrattuale. Non è un ritorno alla normalità dopo i mesi di assenza, ma l’adempimento di un obbligo formale. Conte ha già comunicato chiaramente la sua posizione: l’attaccante classe ’93 non è più parte del progetto tecnico. Le scelte del giocatore durante l’assenza hanno irritato l’allenatore, creando una frattura difficile da ricucire nel breve termine.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, il futuro è segnato: scenderà in campo nel finale di stagione? La rivelazione

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, solo 41' in campo per Lukaku finora: il belga chiede spazio nel finale di stagione

Lukaku, spunta la data del ritorno in campo: la verità sul finale di stagione con il NapoliLa toccata e fuga di Lukaku oggi a Napoli segna un deciso aggiornamento in merito ai rapporti del calciatore con il club azzurro.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Napoli-Lukaku, il futuro è adesso: Romelu è rientrato a Castel Volturno e si è allenato da solo; Lukaku, il futuro al Napoli è segnato! Una big francese sulle tracce di Big Rom; Nasce il Milan del futuro con… Lukaku: l’Inter ormai è solo un lontano ricordo; Lukaku è tornato a Napoli: cosa succede adesso? Le ultime su gelo con Conte, finale di stagione e futuro.

Come è andato l’incontro tra Conte e Lukaku: Romelu si allenerà da solo ma non finirà fuori rosaA Castel Volturno è arrivata la schiarita tra l'attacante e il mondo azzurro dopo un mese e mezzo di lavoro in Belgio ... corrieredellosport.it

Lukaku è tornato: decisa la gestione per Napoli-BolognaNapoli Bologna - Il rientro a Napoli di Lukaku c'è stato, ora bisogna capirne la gestione: decisione presa per la gara col Bologna ... fantamaster.it

Andrea Ranocchia torna a parlare del suo passato in un’intervista a Il Mattino, affrontando senza giri di parole anche la vicenda Conte-Lukaku e la stagione del Napoli. L’ex difensore dell’Inter, oggi opinionista televisivo, ha commentato la vicenda tra A - facebook.com facebook

Com'è andato il confronto faccia a faccia tra #Conte e #Lukaku Tutte le ultime sul rientro del belga x.com