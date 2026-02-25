Napoli solo 41' in campo per Lukaku finora | il belga chiede spazio nel finale di stagione

Per se stesso e per il Napoli. Per dimostrare di essere ancora un giocatore da top club, da grandi ambizioni. Romelu Lukaku è a un bivio, probabilmente della carriera. La scorsa stagione si è rilanciato a Napoli e con Conte. Quest’anno, dopo il grave infortunio nell’ultima amichevole estiva a Castel di Sangro, il fato sembra avergli tolto ciò che con fatica aveva riconquistato. La sua leadership resta un punto di riferimento nello spogliatoio, ma poi c’è il campo. E qui i conti non tornano: appena 41’ minuti in campo in tutte le competizioni, un’occasionissima fallita a Torino contro la Juve nel giorno del debutto stagionale a fine gennaio, un rigore sbagliato contro il Como che ha condannato il Napoli all’eliminazione dalla Coppa Italia. Pensare a cosa sarà di Big Rom tra qualche mese è complicato oggi, meglio ragionare settimana per settimana. Lukaku ha bisogno del Napoli per rilanciarsi ancora, per provare a vivere un’ultima grande avventura mondiale con il suo Belgio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Napoli, Lukaku di nuovo in campo: il belga in gol nell'amichevole col SavoiaLukaku torna in campo con il Napoli, segnando nell'amichevole contro il Savoia.

Lukaku, complessivamente stop di quasi sei mesi: quando potrebbe ritornare in campo il belgaRomelu Lukaku ha affrontato un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi sei mesi.

