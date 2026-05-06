Romelu Lukaku e l’allenatore si sono incontrati a Castelvolturno per una discussione di circa trenta minuti. Secondo fonti locali, l’incontro si è concluso con segnali di tregua, senza tuttavia portare a una vera e propria riconciliazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa, e il contenuto preciso del colloquio rimane riservato. La situazione tra i due rimane quindi in attesa di sviluppi futuri.

Lukaku e Conte si sono incontrati a Castel Volturno per un faccia a faccia di trenta minuti: secondo quanto riporta Il Mattino, il dialogo ha portato solo segnali di tregua, non riconciliazione vera. Lukaku-Conte: le tensioni rimangono nonostante il colloquio. L’attaccante belga si è presentato nell’ufficio dell’allenatore ieri pomeriggio intorno alle 14. Assenti l’agente Pastorello e il direttore sportivo Manna. Solo loro due a confrontarsi su quanto accaduto nelle ultime settimane, con Conte che ha ribadito il suo rammarico per l’atteggiamento di Lukaku durante una stagione complicata. Il tecnico non ha gradito le scelte recenti dell’attaccante, pur comprendendo il desiderio del belga di aiutare il Napoli e di non perdere l’ultimo Mondiale della sua carriera.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku e Conte, colloquio a Castelvolturno: ecco cosa si sono detti

Notizie correlate

Inter Juve, spunta il colloquio tra Lautaro Martinez e Kalulu dopo l’espulsione: «Non è giallo ma ormai ha fischiato». Ecco cosa si sono dettidi Redazione JuventusNews24Inter Juve, spunta il colloquio tra Lautaro e Kalulu dopo il cartellino rosso ingiusto.

Leggi anche: Putin-Trump, un'ora e mezzo di colloquio telefonico: cosa si sono detti

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: FACCIA A FACCIA TRA LUKAKU E CONTE A CASTEL VOLTURNO! COLLOQUIO DURATO MEZZ'ORA, I DETTAGLI; Napoli, Lukaku-Conte: a Castel Volturno arriva il giorno del faccia a faccia; Lukaku-Napoli, colloquio veloce con Manna! Ha accettato la multa e ottenuto un permesso; Lukaku non è fuori rosa! Colloquio di 30 minuti con Conte, ecco cosa gli ha detto.

Lukaku-Conte, faccia a faccia a Castel Volturno: ecco cosa si sono dettiLukaku e Conte, faccia a faccia a Castel Volturno: mezz’ora per provare a ricucire uno strappo che resta profondo. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, l’attaccante belga si è ... tuttonapoli.net

Lukaku ha incontrato Conte: colloquio di 30 minuti. Cosa si sono dettiNella giornata di ieri martedì cinque maggio Romelu Lukaku si è presentato al centro tecnico di Castel Volturno per allenarsi con il Napoli. Il centravanti belga si è allenato da solo. L'attaccante la ... msn.com

COLLOQUIO CONTE-LUKAKU: COSA SI SONO DETTI - facebook.com facebook

#Napoli, Lukaku è tornato e vedrà Conte: ecco cosa può succedere x.com