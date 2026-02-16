Lautaro Martinez e Kalulu si sono parlati subito dopo l’espulsione di Lautaro, causata da un’interpretazione discutibile dell’arbitro. I due si sono avvicinati nel tentativo di capire cosa fosse successo, con Lautaro che ha detto: «Non è giallo, ma ormai ha fischiato». Durante il confronto, si è notato come i due giocatori abbiano scambiato alcune parole, mentre i tifosi osservavano con attenzione la scena vicina al campo.

Inter Juve, spunta il colloquio tra Lautaro e Kalulu dopo il cartellino rosso ingiusto. Ecco che cosa si sono detti i due calciatori. La Juve ha scoperto nuovi, amari dettagli sull’episodio chiave di San Siro grazie alle immagini esclusive di DAZN. L’emittente ha ricostruito i labiali e le situazioni episodiche nell’istante del rosso comminato a Pierre Kalulu, per il presunto fallo su Alessandro Bastoni. LE ULTIME SULLA JUVE Mentre il bianconero protestava incredulo, Federico Dimarco, esterno sinistro, gli ha sussurrato una frase emblematica: “ Tanto non può controllare “, riferendosi ai limiti del protocollo VAR. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve, spunta il colloquio tra Lautaro Martinez e Kalulu dopo l’espulsione: «Non è giallo ma ormai ha fischiato». Ecco cosa si sono detti

Durante la partita tra Inter e Juventus, Lautaro Martinez ha rivolto parole dure a Kalulu, dopo uno scontro in campo.

Il video mostra cosa si sono scambiati Kalulu, Bastoni e l’arbitro La Penna dopo che il difensore del Milan è stato espulso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.