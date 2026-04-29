Un'ora e mezza di conversazione telefonica tra il presidente russo e l'ex presidente statunitense. La notizia è stata comunicata dal consigliere del Cremlino, Yuri Ushakhov, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi o sulle eventuali decisioni prese durante il colloquio. La chiamata si è svolta in un momento di particolare attenzione internazionale, senza che siano stati diffusi commenti ufficiali successivi.

Un'ora e mezzo di telefonata tra Putin e Trump. A darne notizia è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakhov. I due leader hanno parlato di diversi temi. "Il leader russo ha condannato l'attentato di Washington nella cena con i giornalisti, sottolineando "l'inaccettabilità di qualsiasi forma di violenza a sfondo politico", ha dichiarato Ushakov parlando con i giornalisti. Trump ha detto al suo omologo russo che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è oramai "vicino", come scrive l'agenzia Tass. Putin si è detto pronto a una tregua in coincidenza con la Giornata della vittoria il 9 maggio. "Trump ha elogiato la tregua pasquale recentemente dichiarata dalla Russia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin-Trump, un'ora e mezzo di colloquio telefonico: cosa si sono detti

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