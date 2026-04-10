Firenze | imbrattata di nuovo la sede di Futuro Nazionale del generale Vannacci

A Firenze, la sede di Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci, è stata nuovamente imbrattata. La struttura è stata inaugurata il 28 marzo 2026 e questa non è la prima volta che viene danneggiata da atti vandalici. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità o sugli autori degli atti. La polizia sta indagando sull'episodio.

FIRENZE – E’ stata nuovamente imbrattata la sede di Futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, a Firenze, inaugurata il 28 marzo 2026. Dopo la scritta apparsa il giorno di Pasqua, ‘Remigra nelle fogne’, sulla saracinesca poi ripulita, ignoti hanno scritto ‘Vannacci ti puzzano i piedacci’. Su un’altra saracinesca della sede invece lasciato attaccato, capovolto, un cartoncino con scritto sempre ‘Remigra nelle fogne’. La sede fiorentina di Futuro nazionale, la prima aperta in Italia, si trova in piazza Tanucci. L’apertura ha destato polemiche, con manifestazioni contro nel giorno dell’inaugurazione e anche ieri 10 aprile 2026. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: imbrattata di nuovo la sede di “Futuro Nazionale” del generale Vannacci Firenze, imbrattata la neonata sede di Futuro Nazionale. L’attacco a Vannacci: “Remigra nelle fogne”Firenze, 5 aprile 2026 – A pochi giorni dalla sua inaugurazione, e dalle manifestazioni di contrarietà andate in scena in piazza, è stata imbrattata... Leggi anche: Imbrattata con insulti a Roberto Vannacci la sede di Futuro Nazionale a Firenze: "Atto squadrista" Vannacci inaugura la nuova sede del suo partito, Futuro Nazionale, a Roma Temi più discussi: Firenze, imbrattata con una scritta la sede di Futuro nazionale appena inaugurata da Vannacci; Firenze, imbrattata la neonata sede di Futuro Nazionale. L’attacco a Vannacci: Remigra nelle fogne; Imbrattato il bandone della sede di Futuro Nazionale / FOTO; A Firenze imbrattata la nuova sede di Futuro Nazionale. Firenze: imbrattata di nuovo la sede di Futuro Nazionale del generale VannacciE' stata nuovamente imbrattata la sede di Futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, a Firenze, inaugurata il 28 marzo 2026. Dopo la scritta apparsa il giorno di Pasqua, 'Remigra nell ... firenzepost.it Nuove scritte sulla saracinesca di Futuro Nazionale a Firenze: Vannacci ti puzzano i piedacciNuovamente imbrattata dopo pochi giorni la sede di Futuro Nazionale Firenze. Villa e Cuscito (Fnv): Clima di tensione ed odio ... gonews.it SUD TV. . Avviata la fase costituente di Futuro Nazionale, legato a Roberto Vannacci, radicato in provincia di Salerno. Presentati temi al Polo Nautico. Atteso il 22 aprile a Salerno. Erika Noschese #politica #Salerno #FuturoNazionale #SudTv #localevent - facebook.com facebook Firenze, nuova scritta sulla saracinesca di Futuro Nazionale: “Vannacci ti puzzano i piedacci” x.com