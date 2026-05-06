Lufthansa | ricavi in crescita ma il carburante pesa sui bilanci

Lufthansa ha registrato un aumento dei ricavi nel trimestre, ma i costi del carburante hanno inciso negativamente sui bilanci, portando a perdite anche in presenza di una crescita delle entrate. La compagnia ha affrontato costi più elevati legati alle forniture di carburante, che hanno parzialmente annullato i benefici derivanti dall’incremento dei ricavi. La chiusura dello Stretto di Hormuz, inoltre, potrebbe influenzare i costi del trasporto aereo, ma non ci sono ancora dati definitivi in merito.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la chiusura dello Stretto di Hormuz i bilanci Lufthansa?. Perché il fatturato in crescita non ferma le perdite trimestrali?. Quanto peseranno i nuovi costi del carburante nel 2026?. Come farà Lufthansa a proteggere i margini dai rischi geopolitici?.? In Breve Fatturato trimestrale in crescita dell'8% con 8,7 miliardi di euro incassati.. Flusso di cassa rettificato impennata del 65% a 1,4 miliardi di euro.. Carenza cherosene per chiusura Stretto di Hormuz causa aumento costi operativi.. Previsione costi carburante extra pari a 1,7 miliardi di euro nel 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lufthansa: ricavi in crescita ma il carburante pesa sui bilanci Notizie correlate Inflazione al 2,8%: il blocco in Iran pesa 1.000 euro sui bilanci? Cosa scoprirai Come influenzerà il blocco di Hormuz il prezzo della tua spesa? Perché i costi energetici stanno colpendo così duramente le... United vola con i ricavi, ma il carburante frena gli utili? Cosa sapere United registra 14,6 miliardi di dollari di fatturato nel primo trimestre grazie ai voli premium. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lufthansa: perdita I trim scende a 665 mln (da 885), +8% i ricavi a 8,7 mld; Lufthansa chiude il trimestre con ricavi a 8,7 miliardi, riduce la perdita; Lufthansa chiude il trimestre con ricavi a 8,7 miliardi; Swiss registra utili e ricavi in lieve crescita nel primo trimestre nonostante il conflitto. Lufthansa, nel trimestre ricavi a 8,7 miliardi e perdite in calo. Ma Hormuz fa schizzare i costiDomanda solida e traffico in crescita, ma pesano caro carburante e crisi in Medio Oriente ... affaritaliani.it Lufthansa: perdita I trim scende a 665 mln (da 885), +8% i ricavi a 8,7 mldSpohr, crisi M.O. sfida enorme per il mondo e nostra azienda (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mag - Il Gruppo Lufthansa ha riportato per ... ilsole24ore.com Bagaglio a mano Lufthansa: cambiano le regole! Da maggio 2026 con la nuova tariffa Economy Basic il classico trolley da cabina NON è più gratis sui voli a corto e medio raggio. Incluso nel biglietto resta solo un piccolo bagaglio personale da posizio - facebook.com facebook Cento anni di Lufthansa. Il laboratorio ITA, la paura della crisi x.com