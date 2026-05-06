L’Unione Europea si trova al centro di un dibattito sulla gestione del Patto di stabilità, con alcune voci che indicano un’emergenza senza interventi concreti. Mentre il vicepresidente del Parlamento europeo suggerisce di sfruttare le possibilità di flessibilità esistenti, altri membri della Commissione evidenziano preoccupazioni riguardo alle forniture energetiche. In questo scenario, le risposte ufficiali sembrano restare ferme, senza modifiche alle regole vigenti.

Eppure nonostante la consapevolezza della gravità della congiuntura, Bruxelles rimane sorda alle richieste di maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio. Le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al vertice dell’Eurogruppo di lunedì sono cadute nel vuoto. Di concedere l’attivazione della clausola di salvaguardia a tutti gli Stati membri non se ne parla, come pure di utilizzare i fondi per la difesa a copertura delle maggiori spese energetiche. Seppur grave, per la Commissione non c’è ancora una situazione di emergenza tale da richiedere interventi straordinari. Una posizione che stride con i messaggi di allarme che pure continuano ad arrivare dagli stessi rappresentanti delle istituzioni comunitarie.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue parla di dramma ma non fa nulla: il Patto di stabilità resta intoccabile

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