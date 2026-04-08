Il vice presidente Ue Sejourne | Non lasceremo affondare l’industria italiana Ma allontana l’ipotesi di sospendere il Patto di stabilità

Il vicepresidente della Commissione europea, incaricato dell’Industria, è intervenuto oggi davanti alle commissioni di Camera e Senato. Durante l’audizione, ha affermato che l’Unione europea non intende far affondare l’industria italiana, evitando di confermare o smentire l’ipotesi di sospendere il Patto di stabilità, come annunciato in un’intervista precedente. La presenza del rappresentante europeo è stata seguita con attenzione dai commissari.

Il vicepresidente della Commissione europea e delegato all’Industria, Stephane Sejourne è arrivato all’audizione di oggi, 8 aprile, alle commissioni riunite di Camera e Senato, annunciato da un’intervista a Repubblica in cui apriva alla possibilità di una sospensione del Patto di stabilità. «Se la guerra durasse, probabilmente entreremmo in situazioni eccezionali. Per ora non è così. È un’ipotesi che non può essere esclusa se la situazione dovesse diventare ingestibile». Oggi, con le commissioni parlamentari (Ambiente, Attività Produttive e Politiche Ue della Camera e Industria e Politiche Ue del Senato), invece è stato più prudente.... 🔗 Leggi su Open.online

Capezzone: idee per crescere, cestinare il Patto di stabilità UeHa fatto non bene ma benissimo il ministro Giancarlo Giorgetti, nelle scorse ore, a lasciar cadere un accenno al tema che sto per articolare.

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Temi più discussi: Il commissario europeo Séjourné: Uno stop al patto di stabilità non si può escludere; Perché l’accordo UE–Australia è strategico per Bruxelles; Non ci sarà nessuna deroga al patto di stabilità europeo; Sejourne: Stop al Patto di stabilità Ue da non escludere se la crisi dovesse diventare ingestibile.

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Patto di Stabilità, no di Bruxelles alla sospensione: «Al momento la recessione non è grave»«Nell'Unione europea non c'è una situazione economica tale da giustificare la sospensione del Patto di stabilità». Senza mezzi termini e senza tentennamenti, ... ilgazzettino.it

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La clausola di salvaguardia può essere attivata solo in caso di grave recessione. Dagli Stati membri nessuna richiesta di sospendere il Patto di Stabilità. No al ritorno al gas russo - facebook.com facebook