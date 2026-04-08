Il vice presidente Ue Sejourne | Non lasceremo affondare l’industria italiana Ma allontana l’ipotesi di sospendere il Patto di stabilità

Da open.online 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente della Commissione europea, incaricato dell’Industria, è intervenuto oggi davanti alle commissioni di Camera e Senato. Durante l’audizione, ha affermato che l’Unione europea non intende far affondare l’industria italiana, evitando di confermare o smentire l’ipotesi di sospendere il Patto di stabilità, come annunciato in un’intervista precedente. La presenza del rappresentante europeo è stata seguita con attenzione dai commissari.

Il vicepresidente della Commissione europea e delegato all’Industria, Stephane Sejourne è arrivato all’audizione di oggi, 8 aprile, alle commissioni riunite di Camera e Senato, annunciato da un’intervista a Repubblica in cui apriva alla possibilità di una sospensione del Patto di stabilità. «Se la guerra durasse, probabilmente entreremmo in situazioni eccezionali. Per ora non è così. È un’ipotesi che non può essere esclusa se la situazione dovesse diventare ingestibile». Oggi, con le commissioni parlamentari (Ambiente, Attività Produttive e Politiche Ue della Camera e Industria e Politiche Ue del Senato), invece è stato più prudente.... 🔗 Leggi su Open.online

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