Lucrezia Stefanini travolta dalla potenza di Jelena Ostapenko a Roma | la lettone concede solo un game

Lucrezia Stefanini è stata sconfitta dalla tennista lettone Jelena Ostapenko nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La partita si è conclusa con la Stefanini che ha concesso un solo game alla avversaria, che ha vinto l’incontro con un punteggio molto netto. La sfida si è svolta a Roma, in un match che ha visto Ostapenko imporsi con facilità.

Niente da fare per Lucrezia Stefanini (n. 154 del ranking) al cospetto di Jelena Ostapenko, nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La lettone (n. 36) archivia la pratica con grande rapidità sul Centrale del Foro Italico, imponendo la propria potenza da fondo e impedendo all’azzurra di entrare in partita. Il 6-0 6-1 maturato in 56 minuti fotografa con precisione l’andamento del match. Ostapenko affronterà così al secondo turno la testa di serie n. 6, l’americana Amanda Anisimova. Fin dai primi scambi del set inaugurale appare evidente come per Stefanini sia estremamente complicato reggere il peso di palla dell’avversaria. L’italiana fatica a muovere la lettone, che anche da posizione statica sprigiona colpi profondi e penetranti, aprendo varchi nella metà campo azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lucrezia Stefanini travolta dalla potenza di Jelena Ostapenko a Roma: la lettone concede solo un game Notizie correlate Pronostico e quote Jelena Ostapenko – Jasmine Paolini, WTA Miami 22-03-2026Jelena Ostapenko e Jasmine Paolini apriranno il programma domenicale sul campo intitolato a Butch Buchholz alle ore 16:00 italiane. LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 1-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovescio lungolinea vincente di ”Jas”. Contenuti e approfondimenti La tennista azzurra Lucrezia Stefanini minacciata: Mi hanno mandato la foto di una pistolaLucrezia Stefanini, tennista italiana numero 138 WTA, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto minacce di morte su WhatsApp prima del suo match a Indian Wells. L'episodio, avvenuto nelle ... rainews.it Shock a Indian Wells, Lucrezia Stefanini minacciata di morte! Binaghi: Siamo con leiGrave episodio a Indian Wells denunciato da Lucrezia Stefanini. La tennista toscana, con un video su Instagram, ha parlato delle minacce di morte ricevute su WhatsApp da alcuni sconosciuti prima del ... tuttosport.com