CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovescio lungolinea vincente di ”Jas”. 40-40 Ace interno dell’italiana. 30-40 Diritto lungolinea vincente della classe ’97. Palla break. 30-30 Servizio interno vincente di Paolini. 15-30 In rete il diritto incrociato giocato a ridosso della rete dell’azzurra. 15-15 Larga la risposta di rovescio incrociato della numero 24 WTA. 0-15 Rovescio incrociato e vincente giocato dal centro del campo della righese. 3-1 Passante di rovescio lungolinea e vincente di ”Jas”. 15-40 Largo il diritto incrociato della toscana. 0-40 Lungo il diritto incrociato della classe ’97. Ci sono tre palle break. 0-30 Doppio fallo della lettone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 1-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di un break in questo secondo parziale

Articoli correlati

LIVE Paolini-Ostapenko, 6-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone serve per aggiudicarsi il tie break in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Largo il diritto lungolinea giocato in difesa di Ostapenko.

Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, 5-7, 3-1, WTA Doha 2026 in DIRETTA: le azzurre sono sopra di un break in questo secondo parziale

Altri aggiornamenti su LIVE Paolini Ostapenko 7 5 1 3 WTA...

Temi più discussi: Live Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini - Miami Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/03/2026; Miami su SuperTennis: Paolini batte Townsend, al 3° turno trova Ostapenko; Diretta Ostapenko - Paolini (Miami Open presented by Itau); Paolini-Townsend: highlights Wta Miami. VIDEO.

LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 0-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Risposta di rovescio incrociata e vincente di Ostapenko. Palla break. 30-30 In rete il rovescio lungolinea ... oasport.it

Paolini-Ostapenko oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini torna in campo oggi per affrontare la lettone Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami 2026, due giorni dopo aver ... oasport.it

Gli Azzurri tornano in campo in Florida Paolini vs Ostapenko è in diretta in chiaro su SuperTennis facebook

Miami Open, il programma di domenica 22: alle 16 Paolini vs Ostapenko, non prima di mezzanotte Berrettini vs Vacherot x.com