A Lucera è stato istituito un nuovo presidio dedicato alle famiglie e all’assistenza domiciliare, con l’obiettivo di migliorare il supporto a chi si trova a dover affrontare periodi di crisi o a prendersi cura di persone malate o anziane. Il servizio offrirà assistenza diretta a domicilio e sostegno pratico per chi rientra dall’ospedale, garantendo un aiuto concreto nelle situazioni di bisogno. La struttura rappresenta un intervento dedicato alle esigenze delle famiglie locali.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'assistenza per chi torna a casa dall'ospedale?. Chi riceverà supporto concreto durante i momenti di crisi familiare?. Come funzionerà il nuovo canale di pronta risposta per i bisogni urgenti?. Perché questo modello punta a prevenire le emergenze sociali a Lucera?.? In Breve L'assessore Luigi Granieri e il sindaco Giuseppe Pitta coordinano l'iniziativa sociale.. Il dirigente Raffaele Cardillo e l'Ufficio di Piano gestiscono l'impianto tecnico.. Il servizio supporta l'igiene, la mobilizzazione e il rientro post-dimissioni ospedaliere.. L'intervento mira a ridurre le ospedalizzazioni improprie nel territorio di Lucera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucera: nuovo presidio per le famiglie e l’assistenza domiciliare

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