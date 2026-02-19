Assistenza domiciliare costi aumentati per le famiglie

Le famiglie devono affrontare costi più alti per l’assistenza domiciliare a causa di un aumento delle tariffe. La causa principale è la recente gara d’appalto che ha modificato le fasce Isee, rendendo più oneroso il servizio per chi ha redditi bassi. Molti utenti, già in difficoltà, trovano ora più difficile coprire le spese. È urgente rivedere le regole e le tariffe, per evitare che chi ha bisogno resti senza assistenza. La questione riguarda direttamente chi si prende cura dei propri cari a casa.

Rivedere con urgenza il regolamento sull’assistenza domiciliare e le relative fasce Isee, i cui costi, aumentati in seguito alla nuova gara d’appalto, pesano sugli utenti, persone spesso in condizioni di difficoltà. Aumenti che vanno - a seconda delle fasce - da 0,30 a 3 euro l’ora per l’assistenza. Il tutto, in un quadro di regolamento dell’assistenza - che determina le fasce - risalente ormai al 2011, e quindi ritenuto obsoleto, in rapporto agli aumenti del costo della vita degli ultimi 15 anni. I costi del welfare, cui è destinata la gran parte del Bilancio comunale, sono comunque elevati: solo i tre centri diurni per disabili costano al Comune circa 2,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Latinatoday.it Assistenza domiciliare: 13.600 posti per colf e badanti, parte oggi la corsa agli incarichi per famiglie italiane.Oggi, 17 febbraio 2026, le famiglie italiane possono iniziare a richiedere i nuovi posti di assistenza domiciliare per colf e badanti, un fatto che riguarda circa 13. Un'assistenza sempre più capillare: Medihospes e le nuove frontiere della cura domiciliareL'incremento dell'età media della popolazione richiede servizi di assistenza domiciliare più diffusi e innovativi. Long-Term Care Costs $100K+: What to Plan For Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Servizi anziani, è scontro: Tariffe spropositate; Comune di Sona: approvate le nuove tariffe per l’assistenza domiciliare e i pasti a domicilio; Assistenza domiciliare, PVA: Il sindaco bluffa sulla pelle dei deboli; SERVIZI DOMICILIARI MOLFETTA–GIOVINAZZO: AUMENTI FINO A 19,85€ L’ORA, SCATTA LA PROTESTA. Assistenza domiciliare, costi aumentati per le famiglieIl caso in commissione Trasparenza: l'opposizione chiede revisione del regolamento e delle fasce Isee Rivedere con urgenza il regolamento sull’assistenza domiciliare e le relative fasce Isee, i cui co ... latinatoday.it Assistenza domiciliare, PVA: «Il sindaco bluffa sulla pelle dei deboli»Continua a tener banco nel dibattito politico giovinazzese il botta e risposta sull'aumento delle tariffe per l'assistenza domiciliare. PrimaVera Alternativa è tornata a rintuzzare nelle ultime ore il ... giovinazzoviva.it Arriva la badante di condominio: ma come funziona Si chiama "badante di condominio" ed è una figura che sta ridefinendo il concetto di assistenza domiciliare. Non una badante per una famiglia, ma una figura condivisa tra più nuclei dello stesso palazzo. Il facebook Lazio: 1milione di over 65, 30% cronici, 10mila disabili gravissimi. Priorità a anziani e fragili! Maggiori risorse anche grazie a FNP e CISL. Ma la sanità Liste d'attesa lunghe e Case Comunità senza medici! Integrare welfare, + assistenza domiciliare. shorturl.a x.com