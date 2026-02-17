Assistenza domiciliare | 13.600 posti per colf e badanti parte oggi la corsa agli incarichi per famiglie italiane
Oggi, 17 febbraio 2026, le famiglie italiane possono iniziare a richiedere i nuovi posti di assistenza domiciliare per colf e badanti, un fatto che riguarda circa 13.600 posti disponibili. La domanda permette alle famiglie di trovare una persona qualificata per assistere anziani e disabili nelle case, garantendo un aiuto concreto nella quotidianità.
Colf e Badanti: Al via la Corsa ai Nuovi Incarichi nel 2026. A partire da oggi, 17 febbraio 2026, le famiglie italiane potranno presentare le domande per accedere a 13.600 nuovi incarichi di colf e badanti. L'apertura del cosiddetto "click day" risponde a una crescente domanda di assistenza domiciliare, spinta dall'invecchiamento della popolazione e dalla necessità di supporto per le famiglie che si trovano ad affrontare sfide sempre maggiori nella cura dei propri cari. Un Servizio in Crescita: La Domanda di Assistenza Domiciliare. L'assistenza domiciliare in Italia è un settore in continua espansione.
Lavoro domestico: 13,4 miliardi spesi dalle famiglie italiane (in nero quasi il 50%) per colf e badantiLe famiglie italiane spendono circa 13,4 miliardi di euro all’anno per colf e badanti.
Lavoro domestico in Toscana, 72mila badanti e colf. Quanto spendono le famiglieFirenze, 13 febbraio 2026 – Il lavoro domestico si conferma uno dei pilastri silenziosi del welfare toscano.
La scure di Zingaretti sull'assistenza ai malati mette in ginocchio 600 famiglieÈ polemica nel Lazio per la riorganizzazione dell'assistenza domiciliare decisa dalla Regione che prevede un massimo di nove ore al giorno per le cure a domicilio anche per i malati gravi. Le famiglie ... ilgiornale.it
Corso di formazione per assistenza domiciliare, diplomate le prime 13 badantiDonne ucraine, moldave, polacche, bulgare, rumene, albanesi, marocchine… un mosaico di nazionalità, culture e vissuti diversi ha partecipato al primo corso di Formazione per assistenza domiciliare a ... ravennanotizie.it
Tra le misure in campo il potenziamento dell'assistenza domiciliare per dare sollievo a chi si prende cura dei familiari fragili facebook