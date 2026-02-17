Assistenza domiciliare | 13.600 posti per colf e badanti parte oggi la corsa agli incarichi per famiglie italiane

Oggi, 17 febbraio 2026, le famiglie italiane possono iniziare a richiedere i nuovi posti di assistenza domiciliare per colf e badanti, un fatto che riguarda circa 13.600 posti disponibili. La domanda permette alle famiglie di trovare una persona qualificata per assistere anziani e disabili nelle case, garantendo un aiuto concreto nella quotidianità.

Colf e Badanti: Al via la Corsa ai Nuovi Incarichi nel 2026. A partire da oggi, 17 febbraio 2026, le famiglie italiane potranno presentare le domande per accedere a 13.600 nuovi incarichi di colf e badanti. L'apertura del cosiddetto "click day" risponde a una crescente domanda di assistenza domiciliare, spinta dall'invecchiamento della popolazione e dalla necessità di supporto per le famiglie che si trovano ad affrontare sfide sempre maggiori nella cura dei propri cari. Un Servizio in Crescita: La Domanda di Assistenza Domiciliare. L'assistenza domiciliare in Italia è un settore in continua espansione.

Lavoro domestico: 13,4 miliardi spesi dalle famiglie italiane (in nero quasi il 50%) per colf e badantiLe famiglie italiane spendono circa 13,4 miliardi di euro all’anno per colf e badanti.

Lavoro domestico in Toscana, 72mila badanti e colf. Quanto spendono le famiglieFirenze, 13 febbraio 2026 – Il lavoro domestico si conferma uno dei pilastri silenziosi del welfare toscano.

