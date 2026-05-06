A Lucca è in corso una vasta indagine che ha portato alla scoperta di circa 2 milioni di euro evasi da colf e badanti. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata sul modo in cui vengono registrati i pagamenti mensili delle collaboratrici conviventi, con particolare attenzione alle differenze tra le zone di Versilia e Garfagnana. Le verifiche hanno evidenziato alcune irregolarità più frequenti in alcune aree rispetto ad altre.

? Cosa scoprirai Come vengono tracciati i pagamenti mensili delle collaboratrici conviventi?. Dove si concentrano maggiormente le irregolarità tra Versilia e Garfagnana?. Chi rischia sanzioni per la mancanza di tutele previdenziali?. Perché i controlli incrociati con l'Inps hanno rivelato questi redditi?.? In Breve 44 posizioni irregolari individuate tra piana di Lucca, Versilia e Garfagnana.. Compensi mensili tra 800 e 1400 euro per collaboratrici diurne e conviventi.. Mancanza di tutele previdenziali e assistenziali per le lavoratrici non registrate.. Indagini in corso tramite incrocio dati tra Guardia di Finanza e Inps.. La Guardia di Finanza di Lucca ha individuato 44 assistenti familiari irregolari, rilevando un ammontare di imposte non versate che supera i 2 milioni di euro in tutta la provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, maxi indagine: 2 milioni evasi tra le colf e le badanti

Notizie correlate

Colf e badanti: sono 70mila in Emilia Romagna, le famiglie spendono 733 milioniBologna, 30 marzo 2026 – L’esercito dei lavoratori domestici: in regione sono quasi 70mila, parlando di quelli assunti regolarmente e, in oltre il...

Badanti in nero, maxi evasione in provincia di Lucca: oltre 2 milioni sottratti al fiscoLucca, 6 maggio 2026 – Oltre 2 milioni di euro sottratti al fisco e decine di lavoratrici completamente sconosciute all’amministrazione finanziaria.