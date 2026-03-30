Colf e badanti | sono 70mila in Emilia Romagna le famiglie spendono 733 milioni

In Emilia Romagna ci sono circa 70.000 lavoratori domestici assunti regolarmente, di cui oltre il 63% sono badanti mentre il resto sono colf. Le famiglie della regione spendono complessivamente circa 733 milioni di euro per queste attività. I dati si riferiscono a rapporti di lavoro formalizzati e riguardano sia le attività di assistenza agli anziani sia le pulizie domestiche.