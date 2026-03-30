Colf e badanti | sono 70mila in Emilia Romagna le famiglie spendono 733 milioni
In Emilia Romagna ci sono circa 70.000 lavoratori domestici assunti regolarmente, di cui oltre il 63% sono badanti mentre il resto sono colf. Le famiglie della regione spendono complessivamente circa 733 milioni di euro per queste attività. I dati si riferiscono a rapporti di lavoro formalizzati e riguardano sia le attività di assistenza agli anziani sia le pulizie domestiche.
Bologna, 30 marzo 2026 – L’esercito dei lavoratori domestici: in regione sono quasi 70mila, parlando di quelli assunti regolarmente e, in oltre il 63% dei casi, svolgono il ruolo di badanti, le restanti sono colf. Sono prevalentemente donne (93%), straniere (80%), con una provenienza maggioritaria dall’Est Europa (54%). Quasi un punto del Pil regionale. Considerando che, nel 2024, le famiglie emiliano-romagnole hanno speso 733 milioni di euro per il lavoro domestico, il contributo al Pil regionale, generato da questo settore equivale a circa 1,4 miliardi di euro, pari allo 0,8% del totale regionale. La retribuzione media annua percepita da questi lavoratori è di 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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