Luca Lombardo porta il nuovo trasformismo al Teatro Gioiello con Todo Cambia
Il Teatro Gioiello di Torino si prepara ad ospitare, nella serata di mercoledì 20 maggio 2026, il nuovo spettacolo di Luca Lombardo: "Todo Cambia". L'artista, noto per le sue doti di trasformista, porta nel capoluogo piemontese un'opera che ambisce a superare i canoni del varietà tradizionale.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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