Al Teatro Cilea di Napoli prosegue la stagione 20252026, diretta da Lello Arena, con un nuovo spettacolo. Questa volta in scena c’è Luca Lombardo, che porta sul palco uno show caratterizzato da trasformismi, elementi di comicità e magie. Lo spettacolo si inserisce nel programma di questa stagione teatrale, offrendo al pubblico una rappresentazione che combina diverse forme di intrattenimento.

Continuano gli spettacoli della stagione 20252026 al teatro Cilea diretto da Lello Arena. In scena questa volta il trasformismo, che diventa comicità e magia, di Luca Lombardo. Il Teatro Cilea di Napoli si avvia a calare il sipario sulla stagione 20252026 con un evento imperdibile, all’insegna della trasformazione, della comicità e dell’emozione. Da mercoledì 30 aprile a sabato 2 maggio 2026, il palcoscenico napoletano accoglierà Luca Lombardo, il celebre trasformista di fama internazionale, con il suo nuovo attesissimo spettacolo “Todo Cambia”. Dopo il trionfo di Poubelle, applaudito in Europa e oltre, Lombardo torna a sfidare le aspettative con un’opera che rivoluziona il linguaggio del trasformismo.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Luca Lombardo in scena del Teatro Cilea di Napoli con “Todo Cambia”

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