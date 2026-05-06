Venerdì 8 maggio alle 21, l’attore sarà sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze per interpretare lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino?, diretto da Edoardo Leo. L’evento vede protagonista Luca Argentero, che porta in scena una rappresentazione dedicata agli eroi che hanno ispirato l’Italia. La pièce si inserisce nel programma culturale della città e coinvolge il pubblico in una serata dedicata al teatro e alla narrazione.

FIRENZE – Luca Argentero al Teatro Cartiere Carrara di Firenze: l’attore sarà protagonista venerdì 8 maggio alle 21 dello spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino?, in scena con la regia di Edoardo Leo. Lo spettacolo, scritto da Gianni Corsi, Edoardo Leo e dallo stesso Luca Argentero, accompagna il pubblico in un viaggio tra sport, fama e fragilità umane attraverso il racconto di tre grandi protagonisti italiani: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Con le musiche originali di Davide Cavuti, la produzione mette al centro figure molto diverse tra loro ma accomunate dall’essere diventate simboli del proprio tempo. Non soltanto campioni sportivi, ma uomini capaci di lasciare un segno nella società italiana e nell’immaginario collettivo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Luca Argentero porta a Firenze gli eroi che hanno fatto sognare l’Italia

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