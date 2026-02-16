Sabato 14 febbraio, Luca Argentero ha fatto commuovere Clara durante una puntata di C’è Posta per Te. La sua sorpresa, un regalo speciale, ha portato la donna alle lacrime davanti alle telecamere. Il gesto è stato così intenso da emozionare anche il pubblico in studio.

Sabato 14 febbraio, la puntata di C’è Posta per Te ha regalato uno dei momenti più toccanti della stagione grazie a Luca Argentero. L’attore ha preso parte a una storia di amore familiare e sacrificio, quella di Elisa e Clara, due sorelle che hanno affrontato la perdita dei genitori e la vita da sole. Clara ha rinunciato alla laurea per permettere a Elisa di studiare, dimostrando un gesto di generosità straordinaria. Argentero, emozionato, ha contribuito a trasformare lacrime e dolore in un momento di gioia pura, con regali simbolici e inaspettati. La vicenda inizia con la malattia della madre delle due sorelle, che muore a 51 anni, seguita tre anni dopo dal padre. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Luca Argentero commosso a C'è Posta per Te: il regalo che ha fatto piangere Clara

