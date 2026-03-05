Indovina la classifica di Sanremo e vince quasi 50mila euro | è del Trentino Alto Adige

Un concorrente del Trentino Alto Adige ha vinto circa 50 mila euro indovinando la classifica del Festival di Sanremo, conclusosi con la vittoria di Sal Da Vinci. La manifestazione si è appena chiusa e l’edizione 2027 sarà condotta da Stefano De Martino. Nel frattempo, la regione celebra il suo rappresentante, che ha centrato la previsione.

Il Festival di Sanremo vinto da Sal Da Vinci va in archivio. E mentre già si pensa all'edizione 2027 che sarà condotta da Stefano De Martino, il Trentino Alto Adige – o meglio, un suo abitante – fa festa. Il motivo? Una scommessa andata a buon fine. Come infatti rende noto Sisal, un appassionato spettatore di Bolzano ha previsto l'andamento della gara con una My Combo che ha fruttato una vincita record pari a 760 volte la posta per una somma di 49.756,72 euro. Per chi non lo sapesse, My Combo è la funzionalità di Sisal che permette di disegnare il finale di un evento attimo per attimo attraverso la combinazione di più quote. Il fortunato...