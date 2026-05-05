Serena Badia, la moglie di Loris Bianchi, si trova in coma farmacologico. Bianchi è noto per essere il fratello di Manuela Bianchi, che è la nuora di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa a Rimini nel 2023. La donna è stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono state ufficialmente dichiarate critiche. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali.

È ricoverata in coma farmacologico Serena Badia, la moglie di Loris Bianchi (insieme nella foto), noto per essere il fratello di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini nel 2023. Ora la donna è ricoverata a causa dell’assunzione di sostanza stupefacente. Sotto l’influsso della droga, sabato Badia è entrata visibilmente agitata e brandendo un coltello nella hall di un albergo di Riccione, poi è svenuta in terra ed è stata ricoverata. Prima di uscire di casa impugnando un coltello, aveva detto al marito Loris – che vedendola alterata, aveva già chiamato il 112 – di essersi sentita pedinata e spiata....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La moglie di Loris Bianchi è in coma

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