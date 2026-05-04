Serena Badia, moglie di Loris Bianchi e nuora di Pierina Paganelli, si trova in coma farmacologico dopo aver assunto sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto a Rimini, dove la donna è stata ricoverata in ospedale. Loris Bianchi è noto per essere fratello di Manuela Bianchi, mentre la nonna di Serena, Pierina Paganelli, è stata uccisa nel suo garage nel ottobre 2023. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

Rimini, 4 maggio 2026 – E' ricoverata in coma farmacologico Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, noto per essere il fratello di Manuela Bianchi,?nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini la sera?del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. La donna è ricoverata a causa dell' assunzione di tre grammi di sostanza stupefacente. Sotto l'influsso della droga, Badia sabato è entrata visibilmente agitata, brandendo un coltello nella hall di un albergo di Riccione, poi è svenuta in terra ed è stata ricoverata. Prima di uscire di casa impugnando un coltello aveva detto al marito Loris, che vedendola alterata aveva già chiamato il 112, di essersi sentita pedinata e spiata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serena, la nuora di Pierina e moglie di Loris Bianchi in coma dopo aver assunto droga

Notizie correlate

Leggi anche: Delitto Pierina Paganelli: Chi E’ La Moglie Di Loris Bianchi!

Pierina Paganelli, Procura convoca Loris Bianchi e la moglie per i nuovi audio sulla mattina dopo il delittoLa Procura ha convocato Loris Bianchi e la moglie per parlare dei nuovi audio sulla mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Aggredisce la titolare di un residence armata di coltello, Serena Badia sottoposta a Tso e in coma farmacologico; Processo Paganelli, faccia a faccia in aula tra Manuela e l'amica Romina; Omicidio Paganelli, confronto in aula a Rimini tra la nuora Manuela e la testimone della difesa: Non è vero che ho mentito.

Un blitz con il coltello e poi il Tso: in gravi condizioni la moglie di Loris BianchiRIMINI. Un sabato pomeriggio di forte tensione a Riccione si è concluso con l’attivazione di un Trattamento sanitario obbligatorio in viale ... corriereromagna.it

Omicidio di Pierina, Loris Bianchi e la moglie in procura per far luce su nuovi audio. Manuela non mi ha mai parlato di pressioniMa questi vocali WhatsApp sono ininfluenti a livello fattuale e processuale – ha sostenuto Davide Barzan, consulente di Loris e Manuela Bianchi, all’uscita dalla procura ieri –, perché antecedenti ... ilrestodelcarlino.it

Cronaca. Riccione, aggressione col coltello: in coma la moglie di Loris Bianchi. Si ipotizza cocaina alla base della crisi: caccia al possibile "pusher" - facebook.com facebook