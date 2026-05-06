Nelle ultime tre giornate di campionato, le squadre coinvolte nella lotta salvezza si preparano a sfide decisive. Il Lecce si trova in una posizione favorevole, cercando di consolidare la propria permanenza in classifica. La Cremonese, invece, punta a ottenere risultati che possano cambiare le sorti della sua stagione, sperando in un ribaltone finale. La tensione cresce mentre le squadre si avvicinano agli ultimi appuntamenti.

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© Calcionews24.com - Lotta salvezza: tre giornate decisive! Il Lecce prova a blindare la permanenza, la Cremonese cerca l’impresa

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