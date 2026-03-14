Nel match tra Napoli e Lecce, la squadra di Antonio Conte punta a mantenere il terzo posto in classifica, mentre quella di Di Fra cerca punti per la salvezza. Conte intende rafforzare la posizione attuale, mentre l'allenatore del Lecce vuole ottenere risultati utili. La partita si svolge sul campo, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per raggiungere i propri obiettivi.

La squadra di Antonio Conte è stabile al terzo posto e vuole consolidare il piazzamento, i giallorossi devono allontanarsi dalla zona retrocessione Obiettivi diametralmente opposti, quelli di Napoli e Lecce, che si sfideranno in un interessante testacoda. Gli azzurri sono al terzo posto, a cinque punti dal Como quarto e a quattro lunghezze dal Milan secondo. A dieci turni dalla fine è ancora poco per ritenersi certi della qualificazione in Champions. Dall'altro lato c'è il Lecce, che con il successo sulla Cremonese si è allontanato dalla zona retrocessione e vuole proseguire la fuga. Scopriamo pronostico e quote di Napoli-Lecce, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Lecce, pronostico: Conte per blindare il 3° posto, ma Di Fra cerca punti salvezza

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