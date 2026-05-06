Le ultime tre giornate del campionato vedono Milan, Juventus, Roma e Como impegnate in una battaglia per un posto in Champions League. Il calendario di queste squadre si incrocia in un finale di stagione che potrebbe determinare chi si assicurerà l’obiettivo. Le partite sono state definite e si svolgeranno nelle prossime settimane, con le squadre che si preparano ad affrontare gli avversari rimanenti.

Il calendario di Milan, Juventus, Roma e Como per le ultime 3 partite del campionato: si lotta per un posto in Champions League. Il video Tre partite, 270 minuti da giocare e sapremo chi riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League. Il Napoli vede il traguardo sempre più vicino e restano altri due posti da assegnare con quattro squadre ancora in corsa. Il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, potrà contare sul fattore San Siro, con due gare in casa, mentre Juve e Roma dovranno superare l'ostacolo derby contro Torino e Lazio. E il Como avrà tre sfide alla portata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lotta Champions, chi la spunterà tra Milan, Juventus, Roma e Como? Il calendario

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