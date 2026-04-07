Quattro squadre si contendono un solo posto nella corsa europea, con il calendario che mette a confronto Como, Juventus, Roma e Atalanta. La lotta si svolge in un intervallo di cinque punti, tra i 53 e i 58 punti, mentre il campionato si avvicina alla sua fase finale. Le prossime giornate potrebbero risultare decisive per definire la classifica e le opportunità di qualificazione.

Quattro squadre per un solo posto. Mentre il podio della Serie A si sta delineando in modo definitivo, Como, Juventus, Roma e Atalanta sono racchiuse in cinque punti (tra i 58 dei comaschi e i 53 della Dea). L’obiettivo? La qualificazione in Champions League. E ora un passo falso può davvero fare la differenza. A sette giornate dal termine della stagione ecco il calendario a confronto delle protagoniste ancora in corsa per un posto nell’Europa che conta, il toccasana per i bilanci e il passaggio obbligato per un futuro migliore. Dopo il mezzo passo falso di Udine (perché considerando l’andamento stagionale dei biancoblù lo 0-0 contro la squadra di Runjaic ha il sapore di due punti persi), e con 58 punti conquistati, alla squadra di Fàbregas mancano sette giornate per chiudere la stagione al meglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Champions, 4 squadre in lotta per un solo posto: il calendario a confronto di Como, Juventus, Roma e Atalanta

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