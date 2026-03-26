Durante la riunione della Commissione Politiche Agricole, è stato comunicato che le richieste avanzate dalla regione Puglia sono state accolte. L’assessore ha riferito di aver avuto un confronto con il Governo riguardo a questioni che coinvolgono agricoltori e pescatori locali. Sono state fornite risposte concrete che riguardano le esigenze del settore agricolo e della pesca nella regione.

Durante il tavolo di lavoro sono stati affrontati i temi dei principali dossier aperti per il comparto agricolo e della pesca, con particolare attenzione all’aumento dei costi dei carburanti e dei fertilizzanti Risposte concrete per agricoltori e pescatori pugliesi dalla riunione della Commissione Politiche Agricole (Cpa). Al tavolo, presieduto da Dario Bond e alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida, l’assessore regionale, Francesco Paolicelli, ha incassato l'accoglimento di istanze cruciali per la tenuta del comparto locale. Il punto di maggiore impatto per il territorio riguarda la ristrutturazione dei vigneti. A causa dei ripetuti allagamenti dei terreni, la Commissione ha accolto la richiesta della Puglia prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per gli investimenti Ocm Vino 20232024, inizialmente previsto per giugno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Commissione Politiche Agricole, l'assessore Paolicelli: "Accolte richieste della Puglia, confronto con il Governo"

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