Agricoltura in Puglia l' assessore Paolicelli disegna il futuro | La terra è il nostro motore di sviluppo

L’assessore Paolicelli ha annunciato che la Puglia punta a innovare l’agricoltura locale, rispondendo alle minacce della Xylella e alla pressione dei mercati esteri. La regione investe in progetti di ricerca per salvare gli olivi colpiti dal batterio e sostiene gli agricoltori con interventi concreti, come l’aumento dei fondi per l’irrigazione.

È pronto ad affrontare tutte le sfide che l'attualità impone, dalla Xylella alla concorrenza dei mercati esteri, passando per le emergenze degli allevatori e gli aumenti dei costi di produzione. L'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, si è subito calato nella realtà disegnata dal ruolo: nel primo mese di lavoro ha già saggiato le complessità dei temi con cui dovrà confrontarsi per i prossimi 5 anni. L'assessore ha aperto, a BariToday, le porte del suo ufficio per un'intervista esclusiva. Abbiamo così potuto ammirare la qualità multitasking di Paolicelli, in grado di districarsi fra più impegni contemporanei, senza tralasciare dettagli.🔗 Leggi su Baritoday.it

Francesco Paolicelli assessore regionale all'Agricoltura: "Piano di rigenerazione per i territori devastati da Xyella"Francesco Paolicelli è stato nominato assessore regionale all'Agricoltura, sostituendo Donato Pentassuglia.

