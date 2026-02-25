Coppa Italia | vietata la trasferta ai tifosi dell' Ostuni per la semifinale di Squinzano

La decisione del prefetto di Lecce per prevenire incidenti nella gara di ritorno del 26 febbraio, vista la rivalità tra le tifoserie OSTUNI - I tifosi dell'Ostuni non potranno assistere alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di Promozione contro lo Squinzano, a causa dell'elevato rischio di scontri tra le due tifoserie. La decisione è stata ufficializzata dal prefetto di Lecce Natalino Manno, che ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti ostunesi per la partita in programma domani, 26 febbraio 2026, allo stadio "De Ventura" di Squinzano. Il provvedimento è stato adottato durante la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia tenutasi il 23 febbraio scorso, con la partecipazione dei rappresentanti provinciali delle forze di polizia. Nel corso dell'incontro sono emersi "forti e concreti elementi di rischio" legati all'accesa rivalità tra le due tifoserie, già sfociata in passato in episodi di violenza sia prima che durante le partite tra le due squadre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

