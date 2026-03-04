Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri | scoppia il caso prima di Benevento-Catania

Prima della partita tra Benevento e Catania, i tifosi rossazzurri non potranno assistere alla trasferta, che è stata vietata. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, generando discussioni tra i supporter delle due squadre. La partita si svolgerà comunque senza la presenza del pubblico catanese fuori casa, mentre le autorità sportive hanno confermato il divieto.

Alla vigilia di una delle sfide più attese del campionato, la partita tra Benevento e Catania finisce al centro di un acceso dibattito. Il Prefetto della Provincia di Benevento ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia e l’annullamento, con rimborso, dei tagliandi già acquistati per la gara in programma allo stadio “Vigorito”. Una decisione che ha colpito 1.369 tifosi rossazzurri che si erano già organizzati per la trasferta infrasettimanale. La società etnea ha annunciato ricorso urgente contro il provvedimento, ritenuto penalizzante e tardivo. Ma la presa di posizione più forte è arrivata direttamente dal presidente Rosario Pelligra, che ha scelto di non essere presente allo stadio in segno di solidarietà verso i sostenitori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

