Il Museo Amaranto ospiterà giovedì 16 aprile alle ore 21 la presentazione del libro “Veramente Noi”. L’evento si svolgerà nella cornice del museo, offrendo l’occasione di approfondire la pubblicazione e incontrare gli autori. La serata si inserisce nel calendario di iniziative culturali previste per il mese di aprile. La partecipazione è aperta al pubblico.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Nuovo appuntamento culturale al Museo Amaranto. Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21.15, nei locali del Museo Amaranto all’interno dello stadio comunale “Città di Arezzo”, si terrà la presentazione del libro “Veramente Noi”. L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento e riflessione su una pagina significativa dello sport italiano, attraverso un volume che intreccia vissuti personali, memoria e racconto calcistico. Al centro del libro ci sono infatti la storia sportiva e umana di Melania Gabbiadini ed Evylin Vicchiarello, due figure che hanno lasciato un segno importante nel calcio femminile e, più in generale, nel mondo del pallone; con Vicchiarello che è stata protagonista anche con l’ACF Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo Amaranto, giovedì 16 aprile la presentazione del libro “Veramente Noi”

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