Domani a Caserta si terrà un evento pubblico con la presenza di Giuseppe Conte, che presenterà il suo nuovo libro. L’incontro è organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle e si svolgerà alle ore 18. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa occasione pubblica. La presentazione si terrà in una location della città, con accesso aperto a chi desidera assistere.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Caserta invita tutta la cittadinanza all’incontro col Presidente Conte che si terrà sabato 25 aprile, alle ore 18.00, presso l’Arena Comunale Ferdinando II, in Piazza Parrocchia a San Nicola La Strada. “ Siamo veramente orgogliosi che il Presidente abbia deciso di incontrare i cittadini del territorio proprio nel giorno della Liberazione. Del resto questa è la città in cui fu firmato, il 29 aprile del ’45, l’atto di resa delle forze di invasione nazifasciste”. La presentazione del suo libro, dal titolo: Una Nuova Primavera, moderata da Vincenzo Iurillo – Il Fatto Quotidiano -, appare quindi evocativa e coerente con la citata ricorrenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tappa casertana per Giuseppe Conte: domani la presentazione del suo libro

Notizie correlate

Domani 12 marzo, a Roma, la presentazione del libro “Sicilia Nostra” di Giuseppe BasciettoGiovedì 12 marzo, alle ore 18, nello Spazio5, in Via Crescenzio 99 a Roma, il giornalista Giuseppe Bascietto presenterà il suo nuovo libro Sicilia...

M5s, Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di Giuseppe ConteTanti leader e volti del centrosinistra alla presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’ alla Galleria Alberto Sordi, a Roma.

Una raccolta di contenuti

Giuseppe Conte: Le primarie servono. Prima del M5S votavo De Mita e i radicaliIntervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Lla famiglia, gli anni difficili a Roma e la linea politica: Identità progressista, alleanze ... huffingtonpost.it

M5s, il ritorno del Conte I tra patrimoniale e sicurezzaL’ex premier è entrato in modalità primarie. E per conquistare la leadership del campo largo cerca di smarcarsi dallo zohranesimo di Schlein (e dei cinquestelle duri e puri). Di Giuseppe Conte ce ne ... lettera43.it