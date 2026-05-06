Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, si è sposato con la fidanzata di lunga data, Sole Galanti. La cerimonia si è svolta di recente e ha visto la partecipazione di invitati con abiti bianchi. Lorella Cuccarini ha assistito alle nozze, che si sono svolte in un’atmosfera romantica. La celebrazione ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno condiviso momenti di festa e intimità.

Giorgio Capitta si è sposato. Il figlio di Lorella Cuccarini è convolato a nozze con Sole Galanti, sua fidanzata storica. Un matrimonio romantico, celebrato alla presenza di amici e parenti, e un giorno speciale che ha visto la conduttrice commuoversi per la felicità. Le nozze da favola di Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, il matrimonio di Giorgio Capitta e Sole Galanti è stato celebrato a Sabaudia, presso il Santuario della Madonna della Sorresca. Le prime foto sono state diffuse dal magazine, mentre gli sposi hanno scelto il silenzio sui social, preferendo vivere in modo privato un momento così magico della loro vita.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lorella Cuccarini alle nozze del figlio Giorgio: il look bianco degli invitati e la cerimonia romantica

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