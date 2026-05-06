Loredana Lecciso difende Al Bano dopo lo scontro con Romina | Ho pianto

Da dilei.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si sono intensificati i confronti tra Romina Power e Al Bano Carrisi, con comunicazioni pubbliche che si sono susseguite. In risposta a questa situazione, è intervenuta anche Loredana Lecciso, attualmente al fianco del cantante. La donna ha dichiarato di aver pianto durante il confronto e ha preso posizione a favore di Al Bano. La vicenda continua a essere al centro dell'attenzione pubblica e mediatica.

Lo scontro a distanza fra Romina Power e Al Bano Carrisi non sembra destinato a fermarsi e sulla vicenda nelle ultime ore è intervenuta anche Loredana Lecciso, compagna del cantante pugliese. Le parole di Romina Power e le lacrime di Al Bano. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Al Bano Carrisi aveva replicato a Romina Power che in un’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani aveva parlato della scomparsa di Ylenia. La cantante e attrice aveva detto: “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte”. In quell’occasione Romina aveva svelato di non aver trovato da parte di Al Bano il sostegno di cui aveva bisogno: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”.🔗 Leggi su Dilei.it

loredana lecciso difende al bano dopo lo scontro con romina ho pianto
© Dilei.it - Loredana Lecciso difende Al Bano dopo lo scontro con Romina: “Ho pianto”

Loredana Lecciso, 25 anni d'amore con Al Bano - La volta buona 29/01/2026

Video Loredana Lecciso, 25 anni d'amore con Al Bano - La volta buona 29/01/2026

Notizie correlate

Loredana Lecciso difende Al Bano: “Ho pianto, è un grande papà. Ha lasciato Romina Power libera di andarsene”Loredana Lecciso è intervenuta a La Vita in Diretta per difendere Al Bano Carrisi dalle dichiarazioni, a suo dire lesive, fatte dalla ex Romina Power...

Loredana Lecciso risponde a Romina Power, poi la lite con Botteri: “Al Bano si è innamorato dopo di lei”Loredana Lecciso ha commentato le parole di Romina Power a Belve, che durante l'intervista ha ammesso di non essersi più innamorata dopo Al Bano:...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Loredana Lecciso difende Al Bano dopo le accuse di Romina Power: Mi ha emozionato, ho anche pianto. Lasciamolo vivere in pace; Al Bano, Loredana Lecciso lo difende dopo l’intervista sulla figlia Ylenia: Ha sofferto. Non merita di essere messo in discussione come padre; Loredana Lecciso difende Al Bano: Ho pianto, è un grande papà. Ha lasciato Romina Power libera di andarsene; Loredana Lecciso smentisce Romina Power, scontro in tv con Giovanna Botteri.

loredana lecciso loredana lecciso difende alAl Bano, Loredana Lecciso lo difende dopo l’intervista sulla figlia Ylenia: «Ha sofferto. Non merita di essere messo in discussione come padre»La compagna del cantante è intervenuta dopo che lui, a Domenica In, ha risposto alle affermazioni della ex moglie Romina Power: «Ciò che più l'ha fatto soffrire è che si sia messo in dubbio il suo ess ... vanityfair.it

loredana lecciso loredana lecciso difende alLoredana Lecciso difende Al Bano e attacca Romina Power: interviene anche Cristel CarrisiLoredana Lecciso difende Al Bano dopo le parole di Romina Power. Interviene anche Cristel Carrisi con una frecciata social. rumors.it

Digita per trovare news e video correlati.