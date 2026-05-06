Recentemente si sono intensificati i confronti tra Romina Power e Al Bano Carrisi, con comunicazioni pubbliche che si sono susseguite. In risposta a questa situazione, è intervenuta anche Loredana Lecciso, attualmente al fianco del cantante. La donna ha dichiarato di aver pianto durante il confronto e ha preso posizione a favore di Al Bano. La vicenda continua a essere al centro dell'attenzione pubblica e mediatica.

Lo scontro a distanza fra Romina Power e Al Bano Carrisi non sembra destinato a fermarsi e sulla vicenda nelle ultime ore è intervenuta anche Loredana Lecciso, compagna del cantante pugliese. Le parole di Romina Power e le lacrime di Al Bano. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Al Bano Carrisi aveva replicato a Romina Power che in un’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani aveva parlato della scomparsa di Ylenia. La cantante e attrice aveva detto: “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte”. In quell’occasione Romina aveva svelato di non aver trovato da parte di Al Bano il sostegno di cui aveva bisogno: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Loredana Lecciso difende Al Bano dopo lo scontro con Romina: “Ho pianto”

Loredana Lecciso, 25 anni d'amore con Al Bano - La volta buona 29/01/2026

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