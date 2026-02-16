Secondo referendum sulla Brexit nelle prossime elezioni in Gran Bretagna

Keir Starmer ha annunciato un nuovo referendum sulla Brexit, perché il Parlamento non ha ancora trovato un accordo stabile. La proposta del leader laburista mira a dare ai cittadini l’opportunità di decidere nuovamente se rimanere nell’Unione Europea o uscire definitivamente. La questione torna al centro dei dibattiti politici, mentre le tensioni tra i partiti aumentano e le piazze si riempiono di manifestanti. La decisione potrebbe influenzare le prossime elezioni e cambiare il corso delle trattative.

Brexit: Starmer rilancia il referendum, il futuro del Regno Unito di nuovo al voto. Londra, 16 febbraio 2026 – Il leader laburista Keir Starmer ha lanciato una proposta che scuote il panorama politico britannico: un nuovo referendum sulla Brexit. L’iniziativa, presentata oggi, mira a offrire ai cittadini la possibilità di ridefinire il rapporto tra il Regno Unito e l’Unione Europea, aprendo un nuovo capitolo in una saga che ha diviso il paese e ridisegnato la sua economia. Una svolta strategica dopo anni di incertezze. La proposta di Starmer arriva a distanza di anni dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, un processo che ha generato profonde divisioni nella società e sollevato interrogativi sul futuro del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un ex terrorista islamico, che ha passato cinque anni in carcere in Yemen, si candida ora come consigliere comunale a Birmingham.

