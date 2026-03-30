La Gran Bretagna si riavvicina alla Ue dopo la Brexit | tornerà nell’Erasmus+ e parteciperà al mercato interno dell’energia europea

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la Commissione per avviare negoziati con il Regno Unito su due accordi strategici. Si tratta di un passo importante nelle relazioni tra le due sponde dopo la Brexit, con l’intenzione di riavvicinare i rapporti in ambito educativo e energetico. La decisione è stata comunicata oggi, segnando l’inizio di un percorso di negoziazioni ufficiali tra le parti.

Bruxelles, 30 marzo 2026 – Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera alla Commissione per avviare negoziati con il Regno Unito su due accordi strategici, segnando un nuovo passo nelle relazioni post-Brexit tra le parti. Il primo riguarda la partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’energia elettrica dell’Ue, con l’obiettivo di garantire un allineamento normativo che permetta scambi più efficienti e investimenti nelle infrastrutture, comprese le rinnovabili. Il secondo, invece, riguarda il contributo finanziario del Regno Unito alla politica di coesione, un aspetto centrale ma meno noto della ripresa della cooperazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Gran Bretagna si “riavvicina” alla Ue dopo la Brexit: tornerà nell’Erasmus+ e parteciperà al mercato interno dell’energia europea Articoli correlati Secondo referendum sulla Brexit nelle prossime elezioni in Gran BretagnaLondra, 16 febbraio 2026 – Il leader laburista Keir Starmer ha lanciato una proposta che scuote il panorama politico britannico: un nuovo referendum... Leggi anche: Daily Crown: dopo 4 anni Meghan tornerà in Gran Bretagna con Harry