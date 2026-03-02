Traversetolo celebra la Giornata Internazionale della Donna 2026 con Donne Oggi

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, il Comune di Traversetolo organizza un evento chiamato “Donne Oggi”, che prevede un programma di iniziative. La manifestazione si concentra su temi legati al ruolo delle donne nella società, coinvolgendo aspetti culturali, educativi, solidali e di confronto. La giornata si svolge con varie attività distribuite nel centro cittadino.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, il Comune di Traversetolo presenta “Donne Oggi”, un ricco calendario di iniziative dedicate al ruolo delle donne nella società contemporanea, tra cultura, educazione, solidarietà e confronto. Un mese di iniziative per riflettere insieme sul valore, i diritti e il contributo delle donne nella comunità, promuovendo consapevolezza, partecipazione e cultura delle pari opportunità. Domenica 8 marzo alle ore 19, nella Sala Colonne, si terrà “Apericena con le donne”, momento conviviale organizzato da Avoprorit Traversetolo (info e prenotazioni: 335 8148348). Mercoledì 11 marzo alle ore 20.30 in Sala Consiglio sarà inaugurata la mostra fotografica sul rapporto Donne-Iran del fotografo Stefano Anzola, con presentazione del video omonimo “Come un usignolo”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

