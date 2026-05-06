L' opera Eye Arch esposta nel giardino di Ca' Corner in occasione della Biennale

L’opera Eye Arch dell’artista britannica Charlotte Colbert è stata collocata nel giardino di Ca’ Corner, sede della Città metropolitana di Venezia, in occasione della Biennale. La scultura è visibile dall’esterno del complesso storico e fa parte delle installazioni presentate durante l’evento artistico. La presenza dell’opera nel giardino si inserisce nel programma di esposizioni temporanee promosse in questa occasione.

L'opera Eye Arch dell’artista britannica Charlotte Colbert diventa protagonista del giardino di Ca' Corner, sede della Città metropolitana di Venezia. Installata il 5 maggio, visibile dal Canal Grande, resterà esposta fino al 30 settembre. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Biennale, l'opera rifiutata dal Sudafrica sarà esposta in una mostra autonoma a Castello"Elegy" di Gabrielle Goliath era stata giudicata troppo «divisiva» dal ministro, con la cancellazione del padiglione nazionale, per i suoi... Biennale, la giuria: «Non premieremo alcuna opera di Israele e della Russia»VENEZIA - Sorseggiando un espresso amaro con il governatore Alberto Stefani, nella caffetteria di Ca’ Giustinian, a metà mattina il presidente...