Un’opera che era stata respinta dal Sudafrica alla Biennale di Venezia sarà esposta in una mostra autonoma presso il castello. La decisione si inserisce nel rispetto delle norme della manifestazione e delle dinamiche dell’arte contemporanea, in un contesto in cui il tessuto urbano di Venezia sta attraversando trasformazioni. La mostra si svolgerà in uno spazio indipendente rispetto alla rassegna ufficiale.

"Elegy" di Gabrielle Goliath era stata giudicata troppo «divisiva» dal ministro, con la cancellazione del padiglione nazionale, per i suoi riferimenti a Gaza. Ma sarà alla chiesa di Sant'Antonin dal 5 maggio Era probabilmente inevitabile, date le regole della Biennale di Venezia e dell'arte contemporanea, e le trasformazioni del tessuto urbano veneziano. «Elegy», la mostraperformance di Gabrielle Goliath che ha tenuto banco nel settore per settimane per essere stata rifiutata dal padiglione del Sudafrica per cui era stata concepita, troverà spazio fuori dalla Biennale di Venezia 2026, ma finirà per avere parecchia attenzione e uno spazio a ridosso dell'Arsenale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Biennale, l'opera rifiutata dal Sudafrica sarà esposta in una mostra autonoma a Castello

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