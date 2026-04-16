Molto duri i rilievi all’Italia del Comitato Onu contro la tortura | così sono emerse forti preoccupazioni

Nelle ultime ore a Ginevra si è svolta la valutazione periodica dell’Italia da parte del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, durante la 84esima sessione del organismo. Sono stati sollevati numerosi rilievi riguardo alle condizioni di detenzione e alle pratiche adottate nel paese, con il comitato che ha espresso forti preoccupazioni sui metodi e sui trattamenti riscontrati. La discussione si è focalizzata sulla conformità dell’Italia alla Convenzione contro la tortura.

Si è tenuta nelle scorse ore a Ginevra, all’interno della 84esima sessione del Comitato contro la tortura (CAT) delle Nazioni Unite, la considerazione periodica dell’Italia per quanto riguarda il rispetto dell’omonima Convenzione da parte del nostro paese. Antigone era lì a portare al Comitato le nostre considerazioni (insieme a una componente di Medici Senza Frontiere in rappresentanza della rete ReSST). Perché crediamo profondamente nel multilateralismo. Perché la rinuncia a parte del potere sovrano in nome dei principi più alti di pace e dignità umana sono la sola speranza dell’umanità per non distruggere se stessa, come l’attuale momento storico ci sta tragicamente dimostrando.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Molto duri i rilievi all’Italia del Comitato Onu contro la tortura: così sono emerse forti preoccupazioni Notizie correlate Leggi anche: Donnarumma: “Sono stati giorni molto duri per tutta l’Italia. Mai chiesto un premio alla Nazionale, però…” Leggi anche: Antonella Elia, l’ex fidanzato la stronca con parole molto forti: «Lavaggio del cervello», poi un’accusa molto precisa