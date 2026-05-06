Da oggi, i turisti che visitano Londra devono presentare un passaporto valido e ottenere una nuova autorizzazione ETA prima di partire. Questa misura si aggiunge alle regole già in vigore e riguarda tutti i visitatori provenienti da Paesi soggetti a questa richiesta. Chi vuole evitare sorprese all’imbarco deve assicurarsi di avere i documenti necessari e informarsi sui costi del roaming telefonico per risparmiare durante il soggiorno.

? Cosa scoprirai Come evitare i costi del roaming telefonico a Londra?. Quali documenti servono per non essere respinti all'imbarco?. Quanto costa ottenere l'autorizzazione elettronica ETA prima di partire?. Come risparmiare sui trasporti tra i quartieri della città?.? In Breve Autorizzazione ETA digitale da 10 sterline obbligatoria dal 2025 per i viaggiatori.. Roaming telefonico post-Brexit con costi tra 5 e 15 euro al giorno.. Corsa singola in metro zona 1 a 2,70 sterline con contactless.. Ingresso gratuito al British Museum e alla National Gallery di Trafalgar Square.. Londra accoglie i viaggiatori italiani con nuove regole d’ingresso e l’obbligo del passaporto, dopo che la Brexit ha modificato profondamente le procedure atterra a Heathrow o Gatwick.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Londra: obbligo passaporto e nuova autorizzazione ETA per i turisti

Come fare l’ETA per il Regno Unito | Guida completa per il richiedere visto per andare a Londra

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