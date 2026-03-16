In Lombardia, fino a domenica 22 marzo, sono in funzione autovelox mobili e controlli della velocità in diverse zone. Le autorità hanno installato cartelli che segnalano i limiti di velocità, e le forze dell’ordine effettuano monitoraggi per verificare il rispetto delle norme. Chi supera i limiti rischia multe, decurtazioni di punti sulla patente o il ritiro immediato.

Milano, 16 marzo 2026 – Occhio ai cartelli con i limiti di velocità: Ricordatevi che superare i limiti di velocità comporta multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma soprattutto mette a rischio la vostra e l’altrui vita. Quindi rispettare i limiti non è solo un obbligo previsto dal codice della strada ma anche civile. Una strada congestionata a tutte le ore e attraversata da macchine e mezzi pesanti a velocità sostenute. Adesso la situazione si è complicata ulteriormente a causa del viavai dei camion diretti ai cantieri. Ecco dove saranno da lunedì 16 a domeni 22 marzo su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controllo della velocità e autovelox mobili in Lombardia. Ecco dove e quando sono fino a domenica 22 marzo

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