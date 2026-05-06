Tutti lo conoscono come "oliva", per via della sua fisionomia, ma ben presto lo spartitraffico all’estremità nord di via Unità d’Italia e a mare rispetto allo svincolo autostradale "Versilia", cambierà volto e vocazione. La porzione che ricade in territorio pietrasantino – l’altra è fortemarmina – diventerà infatti una nuova area espositiva, confermando quindi l’esperimento dell’orsetto Teddy Bear accoltellato di Rachel Lee Hovnanian. Non solo: il maxi-progetto di riqualificazione, approvato nei giorni scorsi dalla giunta per un importo di 350mila euro, prevede che la prossima opera destinata a quegli spazi non sia temporanea bensì permanente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’"oliva" diventa artistica. Ospiterà un’opera di Velez in maniera permanente

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