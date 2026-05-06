L’olandese Volante Di Richard Wagner Sostituisce Lohengrin al Teatro Municipale

La Fondazione Teatri di Piacenza ha annunciato che l’opera prevista per il 6 e 8 novembre 2026 sarà sostituita. Per motivi tecnico-organizzativi legati all’allestimento, Lohengrin di Richard Wagner non sarà più rappresentata in quella data. Al suo posto andrà in scena Der fliegende Holländer, conosciuto come L’olandese volante, sempre dello stesso compositore. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione teatrale senza ulteriori dettagli.

La Fondazione Teatri di Piacenza informa il pubblico che, per sopraggiunti motivi tecnico-organizzativi legati all’allestimento, l’opera Lohengrin di Richard Wagner prevista in cartellone per il 6 e 8 novembre 2026, sarà sostituita con Der fliegende Holländer (L’olandese volante) dello stesso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Controlli all'alba, ubriachi al volante e sequestri di documenti falsi. Il lungo ponte della MunicipaleIl weekend del 1° maggio ha richiesto “un massiccio impegno” da parte del personale della Polizia locale per consentire di vivere in sicurezza il... Leggi anche: Richard Galliano e Vincent Beer-Demander al teatro Storchi con un Ensamble Mandolinistico Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il basso Gianni Sancin: per i Lunedì dello Schmidl, lunedì 27 aprile alle 17.30, presentazione del documentario prodotto dalla struttura di programmi sloveni della sede rai-fvg. L'Olandese volante di Wagner apre l'8 marzo il Baby Bofe' di Bologna FestivalGiunto alla diciannovesima edizione, il Baby BoFe' - il cartellone di Bologna Festival dedicato all'infanzia - consolida un percorso che in quasi vent'anni ha saputo radicarsi nel tessuto cittadino, ... ansa.it Baby BoFe' 2026 nel segno di Wagner: il festival si apre con «Le avventure del vascello fantasma», liberamente ispirato a «L’Olandese Volante»Dal Medioevo al ‘900 la musica classica continua a essere proposta a bimbi e ragazzi bolognesi. Ancora una volta con il ritorno di Baby BoFe’, rassegna di Bologna Festival a base di spettacoli ... corrieredibologna.corriere.it