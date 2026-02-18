Richard Galliano e Vincent Beer-Demander al teatro Storchi con un Ensamble Mandolinistico

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 21.00, il Teatro Storchi di Modena ospiterà un evento di grande rilievo per gli appassionati di musica d'autore e delle sonorità a plettro: l'Ensemble Mandolinistico Estense salirà sul palco insieme all'Orchestra Mauro e Claudio Terroni di Brescia per una serata che si preannuncia straordinaria. Protagonisti dell'appuntamento saranno Richard Galliano e Vincent Beer-Demander, due nomi di primo piano nel panorama musicale internazionale. Il concerto rappresenta un'occasione speciale: le composizioni di Galliano, celebre fisarmonicista e compositore francese, saranno presentate in una nuova veste, riarrangiate per orchestra di mandolini di Modena e Brescia, in quello che viene annunciato come un debutto assoluto in Italia.