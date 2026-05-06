Logrippo e Ricci | trionfo senza perdere un set a Salsomaggiore

A Salsomaggiore, Logrippo e Ricci hanno conquistato quattro vittorie consecutive senza perdere un set. La loro imbattibilità si è verificata durante il torneo, grazie alle tecniche utilizzate dalla Galimberti Academy. I due atleti hanno dimostrato grande solidità in campo, mantenendo un ritmo stabile e un livello di gioco costante in ogni match disputato.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a non perdere nemmeno un set in quattro match?. Quale segreto tecnico della Galimberti Academy ha garantito questo dominio?. Chi è il giovane mancino che sta scalando il circuito internazionale?. Come influirà questo trionfo sulla loro futura partnership nel doppio?.? In Breve Vittoria in finale contro Baroni e Marigliano con punteggio 6-3 e 6-4.. Logrippo ha vinto precedentemente il torneo ITF a Valencia con Christian Pizzolante.. I due atleti si allenano quotidianamente presso la Galimberti Tennis Academy.. Semifinale vinta contro Da Rosa Castro e Suljic con doppio 7-5.. Mattia Logrippo e Pietro Ricci conquistano il doppio al Bayer International Tournament di Salsomaggiore Terme, chiudendo il torneo ITF Junior J200 senza concedere un singolo set agli avversari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logrippo e Ricci: trionfo senza perdere un set a Salsomaggiore Notizie correlate Leggi anche: Trionfo del giovane di Camerata nel Bayer international tournement. Logrippo e Ricci, coppia perfetta a Salsomaggiore. Gli allievi della Galimberti dominano su terra rossa Leggi anche: Sinner nella storia: vince Miami e firma il Sunshine Double senza perdere set Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Trionfo del giovane di Camerata nel Bayer international tournement. Logrippo e Ricci, coppia perfetta a Salsomaggiore. Gli allievi della Galimberti dominano su terra rossa; Trionfo del giovane di Camerata nel Bayer international tournement Logrippo e Ricci coppia perfetta a Salsomaggiore Gli allievi della Galimberti dominano su terra rossa. Trionfo del giovane di Camerata nel Bayer international tournement. Logrippo e Ricci, coppia perfetta a Salsomaggiore. Gli allievi della Galimberti dominano su terra rossaQuattro match, quattro vittorie, nemmeno un set lasciato per strada. Mattia Logrippo e Pietro Ricci, entrambi allievi della ... sport.quotidiano.net Tennis, Ricci e Logrippo vincono il doppio allo Junior Tour di SalsomaggioreSalsomaggiore. La coppia formata dal cervese Pietro Ricci e da Mattia Logrippo, entrambi allievi della Galimberti Tennis Academy al Queen’s di ... corriereromagna.it Pietro Ricci e Mattia Logrippo vincono il doppio nell'Itf Junior di Salsomaggiore - facebook.com facebook