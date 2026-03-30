Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami, battendo in finale Jiri Lehecka con due set a zero, 6-4, 6-4. Con questa vittoria, l’italiano ha completato il Sunshine Double, dopo aver già conquistato il torneo di Indian Wells. È la prima volta nella storia del tennis che un giocatore ottiene entrambi i titoli senza perdere un set durante tutto il percorso.

Jannik Sinne r scrive un’altra pagina di storia del tennis mondiale. L’azzurro conquista il Masters 1000 di Miami battendo Jiri Lehecka con un doppio 6-4, completando così il prestigioso Sunshine Double dopo il trionfo a Indian Wells. Un’impresa riuscita solo a pochi nella storia, ma resa ancora più straordinaria da un dato: Sinner è il primo a riuscirci senza perdere nemmeno un set nei due tornei. Una finale condizionata dal meteo, con continui ritardi e una lunga sospensione per pioggia, ma che non ha scalfito la solidità mentale e tecnica del numero due del mondo. Primo set controllato: break decisivo e 6-4. L’avvio è complicato dalle condizioni atmosferiche, con il match che parte in forte ritardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner nella storia: vince Miami e firma il Sunshine Double senza perdere set

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: SUNSHINE DOUBLE senza perdere un set! Alcaraz è ormai nel mirino…

Leggi anche: LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: PERFECT SUNSHINE DOUBLE! Primo nella storia!

Tutto quello che riguarda Sunshine Double

Temi più discussi: Jannik Sinner e il suo Golden Sunshine Double; Sinner è inarrestabile: batte Lehecka in finale e trionfa a Miami. È Sunshine Double sotto la pioggia americana; Jannik Sinner vince il Miami Open 2026 e completa il Sunshine Double: trionfo in finale su Jiri Lehecka · Tennis ATP; Indian Wells e Miami, perché è difficile vincerli entrambi nello stesso anno? Sinner cerca l'impresa nel Sunshine Double.

Sinner nella storia: vince il Sunshine Double senza cedere un setSinner trionfa a Miami completando lo storico Sunshine Double senza cedere un set, un'impresa mai riuscita prima nel tennis maschile ... it.blastingnews.com

Sinner imperiale: vince anche a Miami e completa il Sunshine DoubleMIAMI – Jannik Sinner continua a dominare il circuito mondiale e firma un’altra impresa: dopo il successo a Indian Wells, l’azzurro trionfa anche al Miami Open, completando il prestigioso Sunshine Do ... giornaledipuglia.com

Il Tennis Italiano riscrive la STORIA a MIAMI In FLORIDA JANNIK SINNER diventa l'OTTAVO VINCITORE del SUNSHINE DOUBLE ( Indian Wells + Miami ) con un RECORD personale di 34 Set consecutivi all'attivo SIMONE BOLELLI e ANDRÉA VAVA - facebook.com facebook

ATP Miami: Sinner non perdona, il Sunshine Double è suo x.com