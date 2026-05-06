Locale da asporto sfrattato dal Comune senza motivazione tassativa | arriva la sospensiva

Il Tar di Lecce ha deciso di sospendere due determine e un provvedimento emessi dal Comune di Brindisi, riguardanti l’assegnazione di un sfratto a un’attività commerciale gestita da una donna. La decisione è arrivata dopo aver valutato le carte presentate, senza che siano state fornite motivazioni dettagliate riguardo all’atto di sfratto. La vicenda riguarda un locale da asporto che si trova ora in attesa di ulteriori valutazioni legali.

BRINDISI - La terza sezione del Tar di Lecce (presidente Patrizia Moro) ha sospeso due determine dirigenziali e un provvedimento con i quali il settore Patrimonio e Casa del Comune di Brindisi e il Suap hanno “dato lo sfratto” a un'attività commerciale “al femminile”. Alcuni locali siti al piano.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Alimena, no del Tar alla sospensiva chiesta dal Comune: avanti con il commissario ad actaRespinta dal Tar l'istanza di sospensione del decreto regionale che dispone l'invio del commissario ad acta al Comune di Alimena per procedere alla... Santo Spirito, niente dehors senza somministrazione. il Tar dà ragione al Comune nella causa con un localeLa decisione dell’amministrazione comunale era arrivata dopo un sopralluogo della polizia municipale, che aveva accertato l’assenza di una reale...