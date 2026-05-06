Lobotka la clausola rescissoria spaventa | svelate cifra e data per esercitarla

Una clausola rescissoria presente nel contratto di Stanislav Lobotka sta destando preoccupazione tra i tifosi del Napoli. È stata resa nota la cifra e la data entro cui può essere esercitata, suscitando interesse e apprensione tra gli appassionati. La questione riguarda la possibilità di un trasferimento, in base a quanto scritto nel contratto, e riguarda specificamente il periodo e il valore stabilito per l’eventuale uscita del giocatore.

Il contratto di Stanislav Lobotka presenta una clausola rescissoria che spaventa i tifosi del Napoli. Il regista slovacco riflette sul suo futuro, con un accordo in scadenza nel 2027. Lobotka: i 25 milioni che preoccupano De Laurentiis. La permanenza del centrocampista non è scontata. La Gazzetta dello Sport ha rivelato il timing preciso della clausola: pagabile entro la prima metà di luglio, esclusivamente per club stranieri. Una finestra di mercato molto ristretta che obbliga il Napoli a muoversi con tempestività nel caso di assalti concreti dall’estero. La cifra di 25 milioni rappresenta una valutazione relativamente contenuta per un giocatore del suo calibro, considerando l’importanza che ha avuto nella costruzione dei successi recenti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lobotka, la clausola rescissoria spaventa: svelate cifra e data per esercitarla Notizie correlate Lobotka, Spalletti vorrebbe ricostruire la sua comfort zone ma una clausola rescissoria lo bloccaSpalletti a Torino sogna di ricostruire la sua comfort zone azzurra puntando tutto su Lobotka. Lobotka Juve, spunta una clausola rescissoria che potrebbe favorire l’affare in estate: tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Lobotka Juve, le indiscrezioni svelano la presenza di una preziosa clausola rescissoria che riaccende il forte interesse... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, il dilemma Lobotka: tra la tentazione della clausola e il sogno del rinnovo fino al 2029; Clausola rescissoria di Lobotka: svelato il periodo in cui è esercitabile; Lobotka, altro che addio! Il Napoli cerca l’intesa per il rinnovo: i dettagli; Lobotka-Napoli, summit a breve. Si lavora per un rinnovo fino al 2029. Futuro Lobotka, Gazzetta: Permanenza non è scontata, c'è clausola rescissoriaSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Stanislav Lobotka resta tutto da definire. Il regista del SSC Napoli starebbe valutando attentamente i prossimi passi della ... tuttonapoli.net Clausola rescissoria di Lobotka: svelato il periodo in cui è esercitabileCalciomercato Napoli - Il futuro di Stanislav Lobotka deve essere deciso a stretto giro dal Napoli. Il contratto del regista slovacco è in scadenza nel 2027 e prevede una clausola rescissoria, valida ... msn.com RADIO CRC - Carlo Alvino: “Credo che questo sia l’ultimo anno di Stanislav Lobotka al Napoli. Non ho notizie certe, ma per me questo è il suo ultimo anno. Lo vogliono tante squadre, il Napoli può monetizzare, e poi come tantissime storie c’è un inizio e c’è u - facebook.com facebook Il Napoli vuole trattenere Lobotka! Schira: "A breve summit per nuovo accordo". I dettagli x.com